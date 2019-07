Nico Benedetti regresó a jugar con América

View this post on Instagram

🚨🚨ATENCIÓN🚨🚨 No todo podía ser alegría, tristemente Nicolás Benedetti tendrá que ser operado del quinto metatarsiano el día de mañana y se espera que su recuperación dure al menos 8 semanas Justo cuando venía desplegando su enorme habilidad y potencial #FuerzaBenedetti #VAMOSAMERICA #S13MPREAGUILAS #ClubAmerica #ELMÁS6RANDE #NicoBenedetti