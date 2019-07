Edson Álvarez dijo adiós al Azteca y parte a Holanda

View this post on Instagram

‪Así se despidió @edsonnalvarez del 🏟 Azteca y de nuestra afición‬ ‪113 partidos ➡️ 5 goles‬ ‪🏆 Campeón Liga MX | Apertura 2018‬ ‪🏆 Campeón Copa MX | Clausura 2019‬ ‪🏆 Campeón de Campeones 2019‬ ‪¡Gracias Edson, veel succes! 🦅‬