Xavi Hernández ilusiona a los blaugranas con su debut como entrenador

View this post on Instagram

Soci, company, AMIC. Només la teva humanitat supera el teu talent. Com he gaudit al teu costat! Gràcies per tant! 😘 @andresiniesta8 Socio, compañero, AMIGO. Solo tu humanidad supera tu talento. ¡Cómo he disfrutado a tu lado! ¡Gracias por tanto! 😘 Partner, teammate, FRIEND. Only your generosity is greater than your talent. It was great playing alongside you! Thank you for so much! 😘