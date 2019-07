Madre migrante de 16 años renuncia al “sueño americano”. ¿Por qué?

Milagro de Jesús Henríquez Alaya salió de su natal El Salvador cuando tenía 15. Durante el éxodo con destino a Estados Unidos quedó embaraza de su novio de entonces. Ahora, con 16 años, vive en un refugio de migrantes en Tijuana, tiene un bebé recién nacido y ha renunciado al llamado “sueño americano“. Al menos, por ahora.

La razón es el miedo a perder a su hijo. Su embarazo transcurrió en su intento de llegar a la frontera. La adolescente contó a Associated Press que, mientras estaba esperando al pequeño Alexander, hubo momentos en los que solo pudo comer galletas y zumo. Henríquez sufría también dolores abdominales por la angustia que la causaba que las autoridades mexicanas pudieran deportarla.

Ella y Xiomara, su hermana menor, estuvieron trabajando en un hotel barato a cambio de alojamiento y comida. Sin embargo, tras casi perder al bebé, la trasladaron al refugio en el que vive ahora. Allí las cosas tampoco han sido fáciles. Según AP, un día un contrabandista la presionó a ella y a su hermana para que cruzaran la frontera sin autorización. La salvadoreña se negó por el riesgo que podía suponer para su embarazo.

Ahora dice sentirse segura en el albergue aunque es consciente de que tendrá que salir para buscar otro lugar para vivir. De momento, ya ha solicitado una visa mexicana que le permita vivir al sur de la frontera con México.

Milagros, que escapa de la violencia de su país de origen, se ve abocada a labrarse un futuro en Tijuana, que tiene uno de las tasas de homicidios más altas de México. No obstante, la adolescente reconoce que su vida en la ciudad mexicana en más segura que en San Salvador.

