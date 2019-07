Video: Brutal apaleamiento con barras metálicas a manifestantes en metro de Hong Kong

Un grupo de hombres vestidos de blanco apalearon en un metro Hong Kong a una multitud de manifestantes. Armados con palos y barras metálicas, los atacantes propinaron golpes brutales que hirieron al menos a 47 personas. Una de ellas se encuentra en estado grave.

Parte de la multitud del metro Yuen Long regresaba de una protesta a favor de reformas democráticas. Entre los heridos está el diputado hongkonés Lam Cheuk-ting, del Partido Democrático. El diputado asuguró a la prensa local haber sido agredido por “decenas de personas” de lo que consideró “miembros de una mafia”, y recriminó a la Policía haberse demorado más de una hora en intervenir.

El ataque de este grupo de hombres no identificados transcurrió en la media noche del domingo. Las imágenes que se difundieron del momento, incendiaron las redes sociales en Hong Kong y se viralizaron por todo el mundo. El video muestra a los atacantes golpeando deliberadamente a las masas. Sobre todo, a quienes visiteran playeras negras, el color preferido de los manifestantes que apoyan las reformas democráticas.

En la entrada de la estación, en el andén, junto a una escalera mecánica o incluso dentro de los vagones, el grupo de blanco repartió bastonazos a todo aquel que se cruzara en su camino.

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov’t mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world’s highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u

— Ray Chan (@ray_slowbeat) July 21, 2019