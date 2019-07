Agenda de Los Angeles: Los eventos que no te puedes perder

Desde Panteón Rococó, Ana Bárbara y la celebración de la comunidad peruana

Viernes 26

Panteón Rococó

La banda de rock mexicano, y una de las más longevas de este movimiento en América Latina, Panteón Rococó, celebra con la gira Infiernos el estreno de su más reciente disco, que también se llama “Infiernos”. En el show, que tendrá lugar en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) participan también las bandas La Resistencia y Bub8. 8 pm. Boletos $19 a $59. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Teatro musical

Frijoles mágicos, gigantes descomunales y príncipes y princesas literalmente salidos de los cuentos son parte de “Into the Woods” un musical de Disney basado en la cinta del mismo nombre. Tendrá su estreno en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) e incluye temas como “Children Will Listen” y “No One Is Alone”. Escrita por Stephen Sondheim y James Lapine. Viernes y sábado 8 pm; domingo 7:30 pm. Boletos de $14 a $138. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Sábado 27

Ana Bárbara en concierto

La cantante potosina, Ana Bárbara, continúa con su tour internacional Mi revancha, en el que incluye el tema “Qué poca”, que estará incluido en su nuevo disco aún sin fecha de estreno. También cantará éxitos de su larga carrera musical, entre ellos “Bandido”. El concierto tendrá lugar en el Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). 8 pm. Boletos $26 a $69. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

La Junta en el Levitt Pavilion

En la serie de conciertos gratuitos en el Levitt Pavilion (esquina de 6th St., y S. Park St., Los Angeles) presenta La Junta, un concierto que integra a bandas y artistas de varias partes del mundo, entre ellos La Diabla, quien ha interpretado cumbias desde hace más de una década. También actúa L.A. Bollywood, que comparte sus coloridos ritmos de la India, y Doctors and Engineers, un grupo local que interpreta música del sur de Asia. El combo de DJs conocido como Discostan, que toca música del sur y oeste de Asia, y del norte de África, amenizará el evento. 7 pm. Entrada gratuita. Informes concerts.levittlosangeles.org.

Pop-up para patinetas

El pop-up de Bones Love Milk Shredquarters, una pista provisional para patinetas, permanecerá abierta al público hasta el 4 de agosto. En este parque techado, patrocinado por la Junta de procesadores de leche de California, habrá eventos de patinetas y se ofrecerán clases gratuitas que estarán impartidas por profesionales. Además se pintará un mural en vivo, se personalizarán zapatos Vans y habrá cortes de cabello gratuitos por parte de Eagle and Pig. Todos los días de 11 am a 5 pm. Informes boneslovemilk.com.

Jazz en Central Avenue

El Central Avenue Jazz Festival (Central Avenue, entre el bulevar King y la avenida Vernon) es una de las pocas fiestas genuinas en honor a este género que quedan en el sur de California. Este año se celebra la edición 24, y se recuerda durante el sábado y domingo a maestros del jazz como Louis Armstrong, Billie Holiday, Charles Mingus y Dexter Gordon, al tiempo que el enfoque es en los nuevos y emergentes artistas que continúan con esta rica tradición artística. Además de música en vivo en cuatro escenarios hay un pabellón de arte, experiencias culinarias y puestos de ayuda a la comunidad. Sábado y domingo de 11 am a 7 pm. Entrada gratuita. Informes centralavejazzfest.com.

Rock en español en Downtown LA

La serie de conciertos de verano de Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles) presenta en esta ocasión a dos de las bandas de rock en español más reconocidas del ámbito musical, de Colombia Aterciopelados y de México Elefante. Los integrantes de Aterciopelados, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, regresan con su nuevo álbum bajo el brazo, “Claroscuro”, mientras que los chicos de Elefante, Rafael “Rafa” López y Javi Cantero, presentarán temas de su repertorio que han sido éxitos. 7 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 847-4970 y laparks.org/pershingsquare.

Domingo 28

Fiesta peruana

El cuarto Peru Village Festival es una fiesta gastronómica, artística y musical. Tendrá lugar en el Hollywood Recreation Center (1122 Cole Ave., Los Angeles), y además incluye en su programa bailes folclóricos de ese país y un mercado de artesanías. Se venderá comida tradicional peruana como lomo saltado, ceviche y picarone. 12 a 8 pm. Entrada gratis; para toda la familia. Informes (323) 467-6847 y calendar.lacity.org.

Festival peruano

Para celebrar el día de la independencia peruana, en la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles) se celebrará el Peruvian Fest Los Angeles, en donde además de música en vivo habrá comida peruana y bebidas tradicionales. En la lista de artistas que participan están Melcochita, Cachombo, Bettina Oneto y Dulceson. También particpan Los Angeles Perú Salsa All Stars y el ballet folclórico Raíces Peruanas. Solo mayores de 21 años. 10 am. Boletos $25 a $50. Informes yambuproductions.com.

Cuco en concierto

El músico y cantante mexicoamericano Cuco es parte del grupo de artistas que participan en la Block Party que tendrá lugar en el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles). El intérprete estrenará su nuevo disco “Para mí” y además fungirá como DJ; tocarán sets amigos del cantante, como Mia Carucci, Ugly Primo, Late Night Laggers y Mija Mgmt. 2 pm. Evento gratuito y para todas las edades; se necesita reservación. Informes (213) 972-8080 y dice.fm.