Qué hacer cuando tu auto se detiene

Un auto parado puede ser un grave problema de seguridad. El carro podría estar atascado en medio del tráfico en movimiento, aumentando el riesgo de choques, lesiones o algo peor. Los ocupantes podrían quedar atrapados sin comida ni agua en algún lugar rural o en condiciones climáticas severas. Incluso los autos estacionados al borde de una carretera corren el riesgo de ser atropellados por el tráfico que pasa.

Era una ocurrencia común que los motores de los autos se pararan; sucede menos frecuentemente ahora. Pero desde octubre de 2018, más de un millón de carros han sido retirados del mercado en Estados Unidos debido a problemas de estancamiento, incluidos autos de Chrysler, Ford, Jeep, Mazda y Toyota.

¿Qué pasa si el motor de tu automóvil se apaga mientras conduces por una carretera? Los expertos tienen algunos consejos.

Cuando el motor deja de funcionar

Una vez que el motor se apaga, “el conductor debe ser consciente de que sin el motor en marcha, los frenos y los sistemas de dirección asistida se verán afectados”, dice David Bennett, gerente de sistemas de reparación de la AAA. “Específicamente, será más difícil presionar el pedal del freno y aumentará la distancia para poder detener el carro, y será más difícil girar el volante”.

Según Jennifer Stockburger, directora de operaciones del centro de pruebas de autos de Consumer Reports en Connecticut, dependiendo de las causas por las que el vehículo se paró, es posible que las bolsas de aire no te funcionen correctamente.

Debes encender las luces de emergencia lo antes posible, dice Stockburger. Eso hará que ambos indicadores de giro parpadeen al mismo tiempo. Encontrarás el botón en el tablero o encima de la columna del volante (en los modelos más antiguos). Es un botón triangular rojo, generalmente un poco más grande y más prominente que otros botones en el tablero. Esto alertará a otros conductores de que tienes un problema.

Si puedes hacerlo de manera segura, pon tu auto en neutro y deslízalo hacia el borde de la carretera, fuera del tráfico. Trata de estacionar tu auto lo más lejos posible de los carriles de tránsito.

Una vez que estés detenido de forma segura, intenta arrancar el motor nuevamente. Para los autos con transmisión automática, cambia a Park (estacionar); Para automóviles con transmisión manual, cambia a Neutral. Si puedes volver a ponerlo en marcha, ve a un lugar seguro fuera de la carretera y llama a la AAA, a tu proveedor de asistencia en carretera o a una grúa en caso de que el motor se pare nuevamente. Bennett sugiere dejar correr el motor por unos minutos antes de seguir tu camino.

Si el motor no arranca, quédate dentro del vehículo, especialmente si tu auto está atascado en un carril de tránsito. Al menos dentro del auto, estarás protegido. Primero, llama al 911 para obtener ayuda de la policía en la seguridad de tu auto, luego solicita asistencia en el camino, a la AAA o una grúa.

