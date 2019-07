Francisca Lachapel y su despedida a la ex estrella de Despierta América, Ana Patricia Gámez

View this post on Instagram

Mana primero te felicito por tu Cumpleaños!!🎉🎈🎁 deseo que todos tus sueños se materialicen. @anapatriciatv quiero darte las gracias por haberme recibido con los brazos abiertos en mi primer día en @despiertamerica Eres una gran compañera y para mi la más divertida y generosa de todas. Estoy muy feliz por esta gran oportunidad que Dios te regala y se que la vas a aprovechar al máximo. Esto es solo el primer paso en el camino lleno de bendiciones que te espera. ¡Te quiero muchísimo! ❤️ Disfrutaré mucho verte brillar en @enamorandonosusa por @unimas