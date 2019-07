La Víbora: De risa las actrices que harían de Jenni Rivera en nuevo documental

Nuestra serpiente del Entretenimiento no puede creer en quién están pensando para dar vida La Diva de la Banda

Ay, queridos viborolectores, ahora sí que estoy preocupada. Y de paso le estoy rezando a la virgencita de Guadalupe para que no sea verdad algo de lo que me acabo de enterar. Con decirles que hasta me preocupa más que lo que está pasando en Puerto Rico con el bribón de Ricardo Rosselló.

Resulta que me acabo de enterar que se hará un nuevo documental sobre Jenni Rivera. Es que ustedes saben, los chismes sobre la Diva de la banda son eternos. Ahora salieron con que esta producción, de la que han revelado pocos detalles, sacará a la luz información “poco conocida” sobre la artista y que bla, bla, bla.

Quien estará a cargo de soltar la sopa es Laura Lucio, quien fuera mánager y supuestamente amiga de la artista. Esta persona escribió “Una vida loca”, un libro basado en lo que ella vivió con la cantante. Ahora, en colaboración con una casa productora, se hará una serie de veinte capítulos. O sea, prepárense para mucho chisme y polémica con la bellísima y finísima “dinastía” Rivera, que en todo mete sus narices.

Pero este no es el punto del que quiero hablar ahora, sino de los nombres que se barajan para interpretar a Jenni -porque aunque sea documental, tendrá escenas dramatizadas-. La verdad están de risa, y ustedes díganme si no. Según Alberto Santini Lara, el dueño de la casa productora que hará la serie, se contemplan nombres como los de Alicia Machado, Gabriela Spanic y Maribel Guardia (mientras escribo esto estoy que muero de risa). ¿Se dan cuenta del perfil de todas estas mujeres? Ninguna es de estatura baja, como era Jenni. Ninguna tiene cuerpo voluptuoso, como lo tenía Jenni. Y ninguna canta. Y por si fuera poco, y aunque me digan que está bien conservada, Maribel Guardia no se ve de cuarenta y tantos, la edad que tenía la diva cuando murió.

Me pregunto por qué no piensan en una actriz que tenga las características físicas de Jenni, aunque no sea famosa. Está bien que la quieran mucho y que la vean bella como Miss Universo, pero, hablando claro, Jenni no era un monumento y tampoco tenía cara de princesa. El maquillaje, las doscientas cirugías que se hizo y las docenas de artilugios que se inventaba para verse bien le ayudaban, pero si no fuera por eso habría estado demasiado feíta.

De cualquier forma, aunque repitan todo lo que ya sabemos sobre la diva, medio mundo va a ver el documental. Y no importa que pongan a una súper actriz o a una desconocida, nadie tiene una base de fans más fiel que Jenni. Así que ni se desgasten buscando a la mejor intérprete. Mejor preocúpense por no echarse a los Rivera encima, que de seguro brincarán como gatos cuando sepan que alguien que no son ellos hablarán sobre la vida de Jenni.