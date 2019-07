Matan a balazos a joven policía latino mientras comía tacos con su pareja

Antes de disparar al oficial Juan José Díaz, un grupo de hombres -aún en búsqueda y captura- lo amenazó. Un cortejo fúnebre acompañó al féretro por las calles de la ciudad

El policía Juan José Díaz fue asesinado a tiros a primera hora de este sábado en el barrio angelino de Lincoln Heights. Además del oficial, que estaba fuera de servicio, otra persona resultó herida de bala. El asesino continúa en paradero desconocido.

Un ciudadano dio la voz de alarma a un agente motorizado del Departamento de Policía de Los Ángeles algo antes de la 1 de la mañana. Cuando los refuerzos llegaron al lugar hallaron a las dos víctimas y certificaron la muerte de Díaz en el acto. La otra persona fue trasladada al hospital pero se desconoce su estado, según Beatrice Girmala, asistente del jefe de la policía.

Los Angeles Times publicó que el joven oficial, que llevaba dos años en el cuerpo policial, estaba comiendo tacos en un puesto ubicado en el bloque 2600 de la calle Artesian (con Avenida 26). Según la fuente del citado diario, Díaz estaba con su novia y con dos hermanos de ella. Antes del tiroteo, un grupo de hombres se acercó a ellos y les empezó a amenazar. Los atacantes se dieron a la fuga.

Tanto el departamento de policía de la ciudad como el cuerpo de bomberos confirmaron la identidad del joven latino y expresaron sus condolencias a “su familia y sus seres queridos”.

It is with a heavy heart that we can confirm the off-duty LAPD Officer has passed away as a result of the shooting. Our thoughts and prayers are with his family and loved ones. — LAPD HQ (@LAPDHQ) July 27, 2019

El alcalde Eric Marcetti también hizo público su dolor ante lo que llamó un “asesinato sin sentido” y recordó “el peligro al que se enfrentan los oficiales cada vez que llevan la insignia (de la policía)”. Aunque, como le recordaron usuarios de la red social, Díaz no llevaría el uniforme al estar fuera de servicio.

En otra declaración posterior, el edil aseguro que “no descansarán hasta dar con el asesino y procesarlo”. Garcetti también prometió hacer todo lo que esté en manos de la institución para permanecer cerca de la familia del oficial asesinado.

Angelenos are waking to the tragic news that one of our own @LAPDHQ officers was taken from us in a senseless murder. Words cannot match our sorrow or ease the shock we feel over this reminder of the dangers that officers face every moment they wear the badge. — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) July 27, 2019

Un cortejo fúnebre, compuesto en buena medida por bomberos y policías, acompañó al féretro con el cuerpo del oficial Juan José Díaz por las calles de la ciudad.

This is a procession I never want to be a part of ever again. It is a dark day for @LAPDHQ as we try to make sense of the senseless. The tragic murder of Police Officer II Juan Diaz hangs on every heart of every man and woman of the LAPD. pic.twitter.com/MSr6qHBzhK — Josh Rubenstein (@PDPIOJosh) July 27, 2019

Policía colabora con ICE para detener ¡dos veces! a este indocumentado

Prometía residencia a indocumentados, pero todo era mentira. Ahora tendrá que pagar

“La Migra” busca a “peligrosa pandillera” hispana. No sería la única fugitiva