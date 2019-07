Voces de la derrota: Ramos y Zidane tranquilizaron a su afición

Luego de la histórica goleada, los líderes blancos coincidieron en que fue dolorosa

Luego de la histórica derrota sufrida en Nueva York a manos de su acérrimo enemigo por 7-3, los líderes del equipo blanco comparecieron en rueda de prensa para dos cosas básicamente: aceptar la derrota y tranquilizar a la afición.

Sobre la histórica goleada ante el Atlético de Madrid, posturas similares e igual de claras:

Ramos:

“Nos vamos jodidos. Se puede perder de muchas formas, pero así no. Después de una primera parte horrible el objetivo era olvidarla y tratar de ganar la segunda. Eso al menos lo hicimos. Es un resultado muy malo”.

Zidane:

“Nos metieron siete goles, no puede pasar. Eso lo saben también los jugadores, que están decepcionados. No hay que darle más vueltas. Es un partido de pretemporada. Ellos han sido mejor en todo. Y ya está. No hay más que hablar”.

Sobre no tomar tan en serio los partidos de pretemporada y que los merengues pueden estar tranquilos cuando empiece lo bueno:

Ramos:

“Te vas jodido porque es el rival más directo en nuestra ciudad. El madridismo estará dolido, como lo estamos nosotros con cada derrota. Pero no es para estar preocupados. Esto acaba de empezar. Estamos en rodaje”.

Zidane:

“No, nada. Estamos preparando una temporada y estar tranquilos. Hay que estarlos el 17 de agosto, con el primer partido de Liga. De momento nos han faltado cosas esta noche seguro”.

“Vamos a estar motivados. No tengo dudas de eso. Nuestra temporada va a ser buena. Estoy convencido”.

Poco más que decir para los líderes blancos luego de una sacudida brutal que , afortunadamente para ellos ocurrió en amistoso y a 3,500 kilómetros de Madrid.

"Quizás nosotros lo hemos tomado como un amistoso y ellos no", afirmó Sergio Ramos, que hizo un crudo análisis de la histórica derrota del Real Madrid en el derbi contra el Atleti. pic.twitter.com/R9EYuDaDU5 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2019