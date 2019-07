“Sí acepto”: así fue la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores

View this post on Instagram

Hermosa, @kimfloresgz se llego ese día que con tanta ilusión estuvimos planeando, a partir de esta noche no solo seremos esposos ante la ley y con una firma de un papel, si no también ante los ojos de Dios que nos ha llenado de bendiciones y nos ha hecho cada día más fuertes para cuidarnos el uno al otro sin importar cada pequeño o gran obstáculo. Gracias por estar junto a mi en esta vida que tenemos y que con grandes aventuras, locuras, abrazos y besos, se fue convirtiendo en gran amor verdadero. #TeAmo #NuestraBodaEnAzteca #Hoy 8:00 pm @aztecauno