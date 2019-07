El sentido agradecimiento de Salma Hayek a Meghan Markle

View this post on Instagram

I am beyond honoured to have been chosen by The Duchess of Sussex and @BritishVogue for the Forces For Change special issue. It feels incredibly inspiring to be included in the company of women I admire by a woman I admire. Estoy más que honorada de haber sido elegida por La Duquesa de Sussex y @BritishVogue para el número especial Forces for Change. Me siento increíblemente inspirada por ser incluida en la compañía de mujeres que admiro por una mujer que admiro. #ForcesForChange @SussexRoyal Photographed by @TheRealPeterLindbergh, with fashion editors @Edward_Enninful and @TheRealGraceCoddington, hair by @BartPumpkin and @SergeNormant, make-up by @TheValGarland and @Diane.Kendal, nails by @LorraineVGriffin and @YukoTsuchihashi. On newsstands Friday 2 August. Starring: @AdutAkech @Gemma_Chan @GretaThunberg @JameelaJamilOfficial @Chimamanda_Adichie @AdwoaAboah @JacindaArdern @FrankieGoesToHayward @SomaliBoxer @CTurlington @SalmaHayek @TheSineadBurke @JaneFonda @LaverneCox @YaraShahidi