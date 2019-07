Llega con visa de estudiante y termina defraudando a USCIS en más de 2,500 ocasiones

La inmigrante de origen chino pagaría bien caro por sus acciones

Una inmigrante china que llegó a EEUU con una visa de estudiante está acuasada de una masivo fraude migratorio al proporcionar verificaciones falsas de empleo para ciudadanos chinos que buscaban permanecer en EEUU con visas de estudiante y de trabajo.

Weiyun Huang, también conocida como “Kelly Huang”, de 30 años tendrá que responder por seis cargos de fraude de visa según la acusación emitida el 25 de julio en el Tribunal de Distrito en Chicago.

Huang ha estado bajo custodia federal desde marzo después de su arresto en el Distrito Norte de California, informó ICE en un comunicado.

La inmigrante fundó dos empresas, Findream LLC y Sinocontech LLC, con el propósito “supuestamente” de emplear a ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos.

Utilizando un sitio web con sede en China, “Chinese Looking for Job”, y una plataforma WeChat con sede en China, “Job Hunters of North America”, la inmigrante promocionó Findream y Sinocontech para inmigrantes chinos en EEUU en busca de papeles para sus visas de estudiante F-1 de trabajo H-1B.

A cambio de una tarifa, Huang y las compañías proporcionaron pruebas escritas de empleo a sus clientes, sabiendo que las compañías realmente no los empleaban, alegan los cargos.

Huang, Findream y Sinocontech también proporcionaron cartas de oferta falsas y verificación de cartas de empleo como supuesta evidencia de empleo, sabiendo que los formularios eran falsos, según la acusación.

El esquema de fraude permitió al menos a 2,685 clientes incluir a Findream o Sinocontech como su empleador para permanecer en los Estados Unidos con las visas, según la acusación. Huang y sus dos compañías recibieron al menos $ 2 millones de clientes para los cuales acordaron certificar falsamente el empleo, según la acusación.

Findream y Sinocontech, que se incorporaron en California y Delaware, respectivamente, también están acusados ​​en la acusación.

Findream está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude de visa y cuatro cargos de fraude de visa; Sinocontech está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude de visa y un cargo de fraude de visa

Huang podria se castigada con 10 años de prisión por el fraude de visas y 5 adicionales que conlleva el cargo de conspiración.