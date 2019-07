PETA acusa a Quentin Tarantino de maltrato animal en su película Once Upon a Time in Hollywood

Quentin Tarantino llevó a la perra Sayuri al Festival de Cannes donde fue premiada con el Palm Dog Award

La organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) acusó al afamado director Quentin Tarantino de maltrato animal contra la perra Sayuri, que actúa en su más reciente película, Once Upon a Time in Hollywood.

La pit bull da vida a Brandy, la mascota de los protagonistas de la cinta: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Por medio de un comunicado, PETA’s Cruelty Investigations Department (Departamento de Investigaciones de Crueldad de PETA) detalló su punto de vista con respecto a la participación de la perrita en la película de Tarantino.

“Los pit bulls son los animales más maltratados y abandonados en el mundo de los perros, y de una manera irreflexiva, Quentin Tarantino ha hecho mucho para exacerbar la situación al obtener perros de un criador notorio para Once Upon a Time in Hollywood. Los pit bulls suelen ser encadenados, enjaulados, descuidados, golpeados, e incluso quemados hasta la muerte. Y al igual que los perros que aparecen en esta película, sus orejas a menudo son mutiladas para una apariencia ‘dura’.

“Representaciones irresponsables como esta son parte de la razón por la cual los pit bulls inundan los refugios de nuestra nación. Si bien la comunidad humanitaria está haciendo todo lo posible para ayudar a estos animales, principalmente al cerrar la industria de cría de pit bulls, Tarantino ha hecho un retroceso. Vergüenza para él”, señaló la organización.

Tarantino, por su parte, llevó a Sayuri al Festival de Cannes donde fue premiada con el Palm Dog Award, galardón que es entregado a perros destacados en los filmes. Al recibir el premio en nombre de la pit bull, Tarantino dijo:

“Cuando estaba editando la película, me di cuenta de que es una gran actriz. De hecho, empecé a ver cosas en su cara cuando estaba uniendo las partes que no vi en el día, así que cualquier pequeña dificultad que tuvimos en el set se desvaneció cuando vi la gran actuación que dio”.

Quentin Tarantino considera una tercera parte de Kill Bill… ¿y qué dice Uma Thurman?