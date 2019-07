¡Qué locura! Cristiano Ronaldo se encontró con Florentino Pérez en Madrid

View this post on Instagram

EL REENCUENTRO MAS ESPERADO! . Cristiano Ronaldo se ha hecho hoy con el premio Marca Leyenda por la brillante carrera que ha tenido como futbolista profesional. Durante la premiacion todos estaban esperando el momento del reencuentro entre Florentino Perez y su comandante CR7, mientras ellos se saludaban muchos de los que asistieron a la premiacion empezaron a gritar: ¡Fichalo presi fichalo! ¡Tráelo otra vez, por favor!