¿Existe un vínculo entre el azúcar y el cáncer?

Las bebidas azucaradas, como las gaseosas y las bebidas deportivas, son la principal fuente de azúcar en la dieta estadounidense, ya que aproximadamente el 60% de los niños y adolescentes y la mitad de los adultos las consumen al menos una vez al día.

Estas bebidas se han asociado desde hace mucho con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, presión arterial alta y muerte por enfermedad cardíaca. Una nueva investigación publicada en la revista British Medical Journal proporciona evidencia convincente de que estas bebidas, junto con el jugo hecho 100% de fruta (que contiene azúcares naturales), pueden aumentar el riesgo de cáncer.

Durante años, grupos como la Sociedad Estadounidense del Cáncer (American Cancer Society, ACS) han instado a las personas a reducir las bebidas con azúcares agregadas, así como el jugo de frutas “porque la evidencia los vincula fuertemente con el exceso de peso, que es un gran factor de riesgo para el cáncer”, dice Colleen Doyle, MS, RD, directora general de nutrición y actividad física de la ACS. “Pero lo que hace que este estudio sea único es que es el primero de su tipo en sugerir un vínculo directo respecto a que el problema como tal radica en el azúcar, ya sea que se agregue o provenga de fuentes naturales como el jugo de fruta“.

Lo que el estudio encontró

Los investigadores pidieron a más de 101,000 adultos franceses sanos que completaran cuestionarios sobre su dieta en 24 horas cada 6 meses, con un seguimiento de hasta 9 años. Calcularon el consumo diario de bebidas azucaradas de cada participante, definidas como bebidas azucaradas y jugos de fruta. En su análisis, los investigadores controlaron la obesidad y el aumento de peso para poder examinar el efecto de las bebidas azucaradas separadas del peso.

Este fue un estudio observacional, lo que significa que los investigadores no pudieron probar una causa y efecto definitivo, pero encontraron que en comparación con el consumo de bebidas no azucaradas, cada porción de 3.4 onzas se asociaba con un 18% más de riesgo de cáncer y un 22% de riesgo de cáncer de seno. Los investigadores no encontraron un vínculo entre las bebidas dietéticas y el cáncer.

Son varias las razones por las que las bebidas azucaradas pueden aumentar el riesgo de cáncer. Una teoría es que pueden desencadenar inflamación, que causa daño celular, explica la autora principal del estudio, Mathilde Touvier, PhD, epidemióloga nutricional del Centro de investigación en epidemiología y estadística de la Sorbona en Paris. Los niveles altos de azúcar en la sangre (glucosa) son un factor de riesgo de cáncer (especialmente para el cáncer de mama), y el consumo de bebidas azucaradas aumenta el azúcar en la sangre. Las bebidas también pueden afectar al microbioma, las bacterias que viven en el intestino, lo que a su vez también puede tener un impacto en el riesgo de cáncer, agrega David Katz, MD, MPH, director del Centro de Investigación de Prevención de la Universidad de Yale.

Bebe inteligentemente

Si bien una gaseosa o un vaso de jugo de vez en cuando está bien como un pequeño gusto, tu mejor opción es obtener la mayor parte de tus líquidos de las opciones bajas en calorías, como el agua, el café, el té sin azúcar y la leche baja en grasa o sin grasa, aconseja Alice Bender, MS, RDN, directora ejecutiva de programas de nutrición del Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer. Aquí te presentamos 4 consejos para una hidratación saludable:

Da sabor a tu agua. El agua pura es la mejor manera de calmar la sed porque no tiene azúcar ni calorías, dice Bender. Pero, si te aburres de beber agua pura, hay maneras de hacerla más agradable. Si prefieres una bebida con gas, opta por agua mineral (solo asegúrate de elegir una opción sin azúcar). O coloca algunas frutas congeladas como bayas, cerezas o duraznos en tu agua. (El sabor se intensificará a medida que la fruta se descongele.) También puedes congelar hierbas y/o frutas en cubitos de hielo, o agregar hierbas como menta o lavanda para un sabor más satisfactorio.

Ten cuidado con las bebidas dietéticas. Si bien este estudio no encontró un vínculo entre las bebidas dietéticas endulzadas artificialmente y el cáncer, Touvier aún insta a la cautela. “La mayoría de las personas en nuestro estudio no las tomaron, así que no tuvimos pruebas suficientes para decir definitivamente que no tienen un impacto”, explica, y agrega que otras investigaciones las han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y accidente cerebrovascular.

Toma tu café o té sin azúcar. A pesar de algunas preocupaciones de que los granos de café contienen el carcínogeno acrilamida, tanto el café como el té son ricos en antioxidantes que pueden tener efectos protectores del cáncer, subraya Bender. Y dos estudios publicados en la revista Annals of Internal Medicine en 2017 encontraron una relación entre el consumo de café y el riesgo de morir de muchas enfermedades comunes, incluido el cáncer. Pero evita el azúcar y espolvorea canela o cacao sobre tu café.

Ten cuidado con los jugos de fruta y las bebidas deportivas. A menos que te ejercites al aire libre durante más de una hora, es poco probable que necesites bebidas deportivas, dice Doyle. Y si tú o tus hijos son fanáticos de los jugos de fruta, reduce tu consumo. Doyle recomienda menos de 4 onzas de jugo de fruta al día. Puedes comenzar mezclando jugo con agua, luego disminuyendo gradualmente la cantidad a medida que te acostumbres al sabor para que tus papilas gustativas se adapten a las bebidas menos azucaradas.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.