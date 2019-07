Agenda de Los Angeles: Eventos que no te puedes perder

Cine, música, festivales visitas a los museo de todo un poco para entretenerse

Jueves 1

Cine latino

Este año, el Los Angeles Latino International Film Festival estará enfocado en el trabajo de cineastas hispanos nacidos en Estados Unidos. El programa, que tendrá lugar en los teatros TCL Chinese (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) incluye 15 largometrajes y 17 cortometrajes. Además habrá conciertos de música y transmisión de podcasts desde el lugar. Para la apertura se proyectará “The Infiltrators”, cinta dirigida por Cristina Ibarra y Álex Rivera. La historia, parte documental y parte ficción, gira en torno a un grupo de activistas indocumentados que se dejan arrestar para infiltrar un centro de detención. Consultar horarios de las películas en el sitio oficial; termina el domingo. Boletos $10; eventos especiales tienen un precio mayor. Informes latinofilm.org.

Viernes 2

Teatro en español

La compañía de teatro Akabal presenta en el teatro Frida Kahlo (2332 W. 4th St., Los Angeles) la obra “Sentado en un árbol caído”, en español con supertítulos en inglés. En ella, Manuel Chitay Cos explora las causas que llevan a los centroamericanos a pedir asilo político en este país. Además busca encontrar soluciones a largo plazo para evitar el desplazamiento de las familias de sus países de origen. 6:30 pm. Boletos $25. Informes (213) 382-8133 y fridakahlotheater.org.

Música pop

El cantante peruano Gian Marco, conocido por temas como “Te mentiría” y “Tú no te imaginas”, está celebrando 30 años de carrera, y lo hace con el tour Intuición, título también de su decimoquinto disco de estudio. Ofrecerá un concierto en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). 8 pm. Boletos $42 a $125. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

La Brea Tar Pits gratis

Durante todos los viernes del verano, La Brea Tar Pits and Museum (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) tiene entrada gratis por las noches. Con el pago de $10 se pueden incluir visitas guiadas tras bambalinas y entrada al Fossil Lab y al Proyecto 23, sitio donde actualmente se llevan a cabo excavaciones. La entrada para ver la cinta en 3D es de $5. A partir de las 5 pm. Informes (213) 763-3499 y tarpits.org.

Cine bajo las estrellas

La serie Cinema Under the Stars presenta esta semana la cinta “Guardians of the Galaxy” en la Westwood Village (1036 Broxton Ave., Beverly Hills). Los asistentes deben llevar sus propias sillas o cobijas. Antes del show un DJ amenizará el evento. Entrada gratis. 6:30 pm; la proyección comienza a las 7:30 pm. Entrada gratuita. Informes thewestwoodvillage.com.

Cine en la playa

El departamento de playas y puertos continúa con su serie Beach Movie Nights en el Dockweiler Youth Center (12505 Vista del Mar, Playa del Rey), y esta semana presenta la cinta “The Lego Movie 2”. La proyección se efectúa bajo las estrellas, en la arena y junto al mar. Habrá camiones con comida a la venta. Para toda la familia. 8 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 726-4128 y beaches.lacounty.gov.

Sábado 3

Zingarella en concierto

Janice y Melinda son las fundadoras de las bandas locales Mostly Kosher y Sugar Rum Tantrum, y regresan al centro cultural Skirball (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) bajo el nombre de Zingarella para ofrecer un concierto para interpretar sus ritmos que mezclan folclor, klezmer y sonidos gitanos blueseros. La percusionista brasileña Clarice Cast las acompañará en esta ocasión. Entrada gratis. Shows 12 y 2 pm. Informes skirball.org.

Sonora Dinamita

La Sonora Dinamita con Vilma Díaz regresa a la ciudad para ofrecer un show en el teatro Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles), en el que interpretará muchos de sus más sonados éxitos, como “Que nadie sepa mi sufrir”, “Qué bello” y “Escándalo”. Mayores de 18 años. 9 pm. Boletos $20 a $50. Informes (714) 461-5152 y ticketon.com.

Fiesta oaxaqueña

El festival Guelaguetza Oro tendrá lugar este fin de semana en el Lincoln Park (3501 Valley Blvd., Los Angeles). Participan algunos de los restaurantes de comida oaxaqueña más reconocidos de Los Angeles. También habrá música en vivo, venta de artesanías, presentaciones de grupos folclóricos y actividades para niños. Sábado de 12 a 9 pm y domingo de 9 am a 9 pm. Entrada gratuita. Informes guelaguetzaoro.com.

Domingo 4

Fiesta ecuatoriana

El festival anual Taste of Ecuador se llevará a cabo en la Plaza Olvera (425 N. Los Angeles St., Los Angeles) e incluye la participación de vendedores de comida de este país así como puestos de artesanías ecuatorianas, juegos de carnaval, músicos de folclor andino y grupos de danza tradicional. 10 am a 6 pm. Entrada gratuita. Informes 10times.com.