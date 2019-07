Dicen que Andrea Legarreta, conductora del Programa Hoy, estalló con altos ejecutivos de Televisa

View this post on Instagram

Si bien ya se había escuchado por ahí que #andrea y #galilea no se llevan nada bien con #Andy Escalona hija de la productora #magdarodriguez .. será por esto??? Con información de @kaffievillano Explotó! Andrea Legarreta le hizo saber a los altos mandos de Televisa que la mamá de una de sus compañeras, de Hoy, le estaba quitando sus menciones. Sí, tras volverse a enterar (no era la primera vez que ocurría) que la mención de Cell Master (producto cosmético) la había hecho Andrea Escalona y no ella –como el anunciante (Novartis) lo tenía pactado–, ¡puso el grito el cielo! “La productora me quita mis menciones y se las da a su hija”, le informó, repito, a los poderosos ejecutivos que tienen sus oficinas en el sexto piso de Televisa. La queja fue secundada por Galilea Montijo (que además agregó no estar de acuerdo en que Andrea Escalona “aparezca en todas las secciones del programa”). Los altos mandos dijeron que “inmediatamente” pondrían cartas en el asunto.///// #kaffievillano en su columna da a conocer que #marthajulia #claudiamarin #mauricioislas entre otros hicieron pruebas para nueva telenovela de #grupoimagen