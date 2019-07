“El Mencho” del CJNG aplica parte de lo que aprendió de “El Chapo” mientras evade a las autoridades

Los factores que complican que las autoridades capturen al jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, enumeradas por un agente de la DEA

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estaría valiéndose de la misma estrategia utilizada por el hoy convicto exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, para evadir a las autoridades.

El narco, uno de los más buscados por las autoridades en su país y en Estados Unidos, ha optado por las zonas serranas de tres estados mexicanos que están controladas por su organización, según dijo a Univision Noticias, Kyle Mori, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que dirige la investigación.

“Se esconde en zonas montañosas en Jalisco, Michoacán y Colima. Creemos que él ya no está en las ciudades”, precisó Mori, el agente especial adscrito a la oficina de la DEA en Los Ángele, California.

De acuerdo con el entrevistado, el también llamado “Señor de los gallos” está en constante movimiento.

“Diré esto: es una combinación de muchas cosas. No creo que esté en un lugar por mucho tiempo, ni en un mismo tipo de casa.Es una combinación de todo lo que puedas imaginar”, planteó. “Definitivamente se mueve constantemente”, agregó.

El oficial, que dirige la investigación que inició hace ocho años, cuando la DEA notó la expansión acelerada del CJNG en México, precisó que los reportes de inteligencia apuntan a que “El Mencho” ha creado su propio “Triangulo Dorado”, como el de “El Chapo” que comprendía zonas de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde éste se escondió por años.

Sin embargo, la zona de Oseguera Cervantes tiene dos importantes puertos (el de Manzanillo y Lázaro Cárdenas), donde se reciben químicos para elaborar drogas sintéticas; y, por supuesto, incluye Guadalajara, la tercera ciudad más grande del país.

El hecho de que a El Mencho haya logrado en pocos años lo que a Guzmán le tomó décadas, debido a su bagaje callejero.

“Ha cometido pocos errores, tiene mucha experiencia en la calle, eso nos ha hecho muy difícil liderar la investigación para arrestarlo”, detalló. “Es un hombre inteligente, es muy bueno en lo que hace: está evitando que lo atrapen, está ganando varios millones de dólares. Es como un juego del gato y el ratón: él hace unos movimientos y nosotros tenemos que hacer los nuestros para capturarlo”, agregó.

El agente comparó el proceder del jefe del CJNG con el de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, actual líder del Cartel de Sinaloa.

“Has escuchado historias de ‘El Chapo’ entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán (Sinaloa). ‘El Mencho’ no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura. ¿Dónde fue capturado ‘El Chapo’? Siempre en las ciudades (en Mazatlán en 2014 y en Los Mochis en 2016). ‘El Mencho’ no hará eso”, mencinó el agente federal.

Otros factores que contribuyen a la evasión del capo es que no consume drogas, tiene buena salud y la disciplina de un militar, de acuerdo con Mori.