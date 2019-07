Liberan a boxeador mexicano detenido por ICE

Abel Aparicio contó la pesadilla que vivió

Abel Aparicio, el boxeador detenido por ICE hace dos semanas salió libre después de 10 días de estar en prisión y pagar una multa de $5 mil dólares. Su delito era “estar ilegalmente” en Estados Unidos, pese a vivir en el país desde que tenía 13 años y a que está casado con una mujer estadounidense.

El pugilista pasó del cielo al infierno en unos días. Acababa de ganar un campeonato mundial y se encontraba celebrando el triunfo con sus amigos en Miami, cuando en un semáforo lo detuvo la policía del condado de Monroe, porque supuestamente no funcionaba la luz de la placa del automóvil en el que iban. Sin embargo, el boxeador asegura que sí servía y que más bien le pareció que la detención fue por un motivo racial.

“Antes de montarme verifiqué y estoy seguro de que servían (las luces). Yo creo que el agente lo hizo porque vio que el amigo mío que iba manejando no tenía apariencia de ser americano, pues sus padres son hispanos”, contó el boxeador con 6 años de experiencia en el ring a Mundo Hispánico.

Acto seguido, la autoridad les solicitó sus identificaciones y Abel entregó la matrícula consular mexicana, allí fue cuando se le cayó el mundo y pensó mil cosas.

“Me imaginé que (el oficial) me iba a llevar a la cárcel, pero no, llamó a inmigración y cuando llegó inmigración me dijo ‘te voy a llevar’, yo le pregunté que por qué, que cuál era mi delito, y él me respondió ‘tu delito es estar ilegalmente aquí’. Me quedé en shock, no podía creerlo. Me tuve que despedir de mis amigos, no había de otra”, reveló.

“Pensé en mis hijos, en si los volvería a ver, en que todo lo que había trabajado en este país se iba a ir a la basura”, agregó.

Lo curioso es que Aparicio tiene 16 años viviendo en Estados Unidos y, de hecho, su esposa es estadounidense; sin embargo, no ha podido realizar los trámites para conseguir su residencia legal.

“Cuando tratamos de ejecutar esa opción me decían que yo tenía que salir del país al menos por 5 años. Mi esposa no quería, también hablé con mi entrenadora y no queríamos eso (..) Luego se metió Trump y simplemente todo se congeló”.

Lo más difícil fueron los días en que estuvo detenido, él mismo relató su amarga experiencia.

“El tratamiento sicológico es lo que te mata más. Conocí a personas que estuvieron por meses allí sin saber que va a pasar con ellos. Había personas que peleaban por asilo y después de 9, 6 o 4 meses ya no querían estar allí (…) la esperanza que se te pierde es horrible (…) Yo no quería hablar con mis hijos, porque no quería demostrar mis emociones allá adentro, pero mi hija quería hablar conmigo y hablamos, lo primero que me preguntó era dónde estaba, yo le dije que estaba en un campamento, pero se te quiebra la voz, es una tristeza que nunca había experimentado en mi vida.

Abel Aparicio ya está libre, pero viene lo más duro, su pelea fuera del ring apenas empieza y, en el peor de los casos, podría terminar en deportación.