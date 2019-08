Video: Chiquis Rivera responde a fuertes críticas de que ahora es ‘mala’ y ‘ruda’

La famosa ha cambiado mucho

Chiquis Rivera ha tenido que crecer rápido ya que su vida se ha visto expuesta al lente público tras la fama de su mamá Jenni Rivera. Desde el fallecimiento de “La Diva de la Banda”, la intérprete de “Animate y Verás” se convirtió en la figura materna de sus hermanos siendo ella la hermana mayor.

Seguramente no ha sido nada fácil el proceso para Chiquis tener que madura no solo personalmente si no que también profesionalmente y en el mundo de la música. La cantante se sinceró con sus fans recientemente y respondió a las críticas de que ha cambiado mucho en los últimos años.

“He escuchado un par de veces que yo he cambiado y tuve que hacerlo”, dijo la famosa en un video de Instagram. “Sé lo que quiero y algunas personas lo toman como, ‘Oh, Dios mió, ella es muy ruda'”.

“Creo que hay diferencia entre ser mala y ser asertiva. Creo que volverte asertiva te da calma. Ya no tolero mierda. Ya no me pueden manipular. Ya no soy una niña”.