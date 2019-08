Fernanda Castillo sufre lesión en la espalda y puso en peligro su obra de teatro

A pesar del gran dolor que sentía, Fernanda Castillo salió al escenario a darlo todo por su público

Desde hace algunas semanas Fernanda Castillo ha promocionado en sus redes sociales la obra de teatro Hermanas, que protagoniza con Arcelia Ramírez, pero ahora que la puesta en escena terminó su temporada, la actriz confiesa que casi se queda en el camerino en la última función debido a una lesión.

En un breve encuentro con la prensa, la protagonista de la serie Enemigo Íntimo dio a conocer que ya lleva varios días con fuertes dolores en la columna; sin embargo, esto no fue impedimento para que tomara una actitud profesional y saliera al escenario en la última representación de su personaje.

“Hace dos días tuve un problema en la espalda fuertísimo y pensé que no podía dar las funciones. De esas veces que uno se agacha y ya se queda ahí, entonces me lastimé y pensé que no podía dar la función. Al día siguiente me levanté y me motive para darla. Ahorita que estaba en el escenario tenía el dolor, pero era más importante estar arriba dándolo todo y no me arrepiento de haberlo hecho”, dijo Fernanda.

En otros temas, la actriz sorprendió hace un par de días cuando reveló que no tiene el más mínimo contacto con Rafael Amaya desde que terminó su participación en la serie El Señor De Los Cielos y que nunca formó una amistad con él. Asimismo, lamentó el accidente que uno de los dobles sufrió la semana pasada durante las grabaciones de la nueva temporada aunque señaló que nunca lo conoció.

