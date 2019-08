Pee Wee lanza “Quiero”, el segundo sencillo de su EP “D.N.A.”

El cantante incursiona de lleno en el género urbano

Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, ha lanzado el video de “Quiero”, el segundo sencillo de su EP “D.N.A”, con el cual incursiona de lleno en el género urbano. El clip comienza con la discusión de una pareja, para luego mostrarnos al cantante bailando al ritmo de la canción y dirigiéndose a la protagonista.

Las críticas han sido positivas hacia “D.N.A.”, un trabajo cuyo primer sencillo (“Tú lo sabes”) fue un dueto con el español Juan Magán, y con el que el ex integrante de los grupos Kumbia Kings y Kumbia All Starz busca abrirse paso en el panorama de la música urbana, con temas bailables y no tan densos.

“Quiero” es un tema producido por el rumano Costi. Actualmente Pee Wee continúa con su gira para promover este E.P. tras editar cuatro álbumes desde 2009. Hace poco en una entrevista el cantante comentó que no hay relación entre él y AB Quintanilla (el músico creador de Kumbia Kings). “La verdad es que no hay relación. Yo no soy una persona que guarda resentimiento, siempre voy a querer lo mejor para ellos y les voy a desear la mejor de las suertes y todas las bendiciones, pero no hay ningún tipo de contacto. Hay un respeto de mi parte hacia ellos y hasta ahí”.

