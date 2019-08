¡Increíble! Estos fichajes sudamericanos no le piden nada a los europeos

View this post on Instagram

¡NADA QUE ENVIDIAR A EUROPA! 😎 . . ➡ Vincent Janssen a Monterrey. ➡ Daniel de Rossi a Boca Jrs. ➡ Antonio Valencia a Liga Deportiva Universitaria de Quito. ➡ Filipe Luis a Flamengo. ➡ Dani Alves a Sao Paulo. ➡ Rafinha a Flamengo. ¡TREMENDOS FICHAJES! 😍