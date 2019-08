Protestan contra planes de Trump para poner fin a la admisión de refugiados

Se da en momentos en que su administración quiere reducirlas casi a cero para el próximo año

Para este sábado, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) y varias organizaciones de fe como los Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE) y grupos pro derechos civiles del sur de California, llevarán a cabo una protesta en el Ayuntamiento de Los Ángeles contra los planes de la administración Trump para acabar con las admisiones de refugiados en el año 2020.

Resultaría en casi un bloqueo total de refugiados y colapsaría el programa de reasentamiento de refugiados y la infraestructura de protección humanitaria que Estados Unidos ha construido por décadas. Todo durante la peor crisis global de refugiados de la historia.

Pero también las organizaciones se manifiestan para pedir al Congreso que defienda el sistema de reasentamiento de los refugiados y que salven vidas. La ley requiere que el presidente consulte con el Congreso, pero hasta ahora no se ha hecho.

La protesta “De pie por los Refugiados” (Rise for Refuge en inglés), presentará las voces de refugiados y líderes de fe de varias denominaciones, y grupos de reasentamiento de refugiados. Se efectuará a la 1:30 p.m. en las escalinatas al sur del edificio del Ayuntamiento.

“En momentos cuando el sufrimiento de pueblos enteros aumenta y la migración es un fenómeno mundial, Estados Unidos estaría dando paso a que miles y miles de vidas se pierdan porque les cerramos las puertas”, afirmó Angélica Salas, líder de CHIRLA. “No es posible ser un país poderoso. si cuando los más vulnerables nos necesitan, le damos la espalda a la compasión y al amor al prójimo. Debemos exigirle al Congreso que aumente, no que rebaje el número de refugiados que son admitidos a Estados Unidos porque es lo correcto, humano, y compasivo que podemos hacer”, agregó. La administración Trump estudia la posibilidad de cortar a cero las admisiones de refugiados el próximo año. La noticia trascendió tras una reunión con funcionarios de seguridad nacional donde un representante del Servicio de Migración y Ciudadanía (USCIS) recomendó poner un tope casi a cero, entre 3,000 y 10,000 admisiones para el año 2020. Ya en los últimos tres años, las admisiones se han reducido a 30,000.

El presidente Trump hizo del tema migratorio, un punto central en su campaña para ganar la elección presidencial, y ya se ha dejado ver que está haciendo lo mismo en su campaña de reelección.

El pastor Guillermo Torres, vocero de la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE) dijo que los nuevos planes del presidente Trump son otra manera más, que muestra lo desconectada que está su administración del sufrimiento de los refugiados e inmigrantes.

”No tienen ningún sentido de justicia y compasión por quienes vienen huyendo de guerras, catástrofes y otras situaciones extremas. Es una total falta de humanidad”, señaló el pastor.

El cierre de puertas a refugiados pretende darse en momentos en los que más de ellos y ellas a nivel mundial necesitan protección, no rechazo.

CHIRLA y la Coalición We are all American piden a California reservar fondos para mantener con vida el reasentamiento de refugiados en el estado. Las organizaciones están pidiendo al gobernador Gavin Newsom que apruebe una propuesta en su escritorio para designar 12 millones de dólares que quedan en los programas de resentimiento en California.

Si quieres saber más del evento de protesta, visita la página en FB:

https://www.facebook.com/events/531096764094300/