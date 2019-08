Fernanda Castillo mostró que recuperó su cuerpazo posando en brasier… y nada más

View this post on Instagram

Buscando la mejor versión de mí. Después de muchos meses, empiezo a sentirme estable y cómoda con mi cuerpo. Casi año y medio de un proceso físico y emocional que no fue ni fácil, ni rápido para encontrar el mejor estado de mi cuerpo, para mi salud, mi trabajo y mi bienestar mental, después de haber subido 12 kilos para #DulceFamilia . Me llevo mucho aprendizaje de este proceso en el que he aprendido a verme desde otro sitio, uno mas tolerante y amoroso para conmigo misma . Gracias @dr.dorado_oficial y @pronokalgroupmexico y @fitkitchentogomx por apoyarme en este proceso. Estoy muy lejos de ser perfecta pero lo que más valoro hoy es que cada vez tengo menos ganas de serlo.