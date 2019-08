Activistas alertan por redada de ICE en Nueva York

Los defensores sugieren a la comunidad inmigrante mantenerse en alerta

Activistas de Nueva York alertan de redada de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Staten Island, por lo que realizarán una jornada de vigilancia este miércoles entre las 5:00 y las 8:00 a.m., periodo en que los oficiales usualmente realizan sus movilizaciones.

Así lo informó una coalición de líderes religiosos, grupos de acción política que se unirán a los activistas de Dream Action Coalition, La Colmena Community Job Center y la organización Above Ground Railroad, cuyos miembros patrullarán varias zonas, a fin de ubicar a agentes migratorios y alertar a los inmigrantes.

Las acciones de los activistas no intervendrán directamente con los agentes migratorios, sino que funcionarán como una alerta para la comunidad, siguiendo un modelo militar llamado “Servicio de la Guardia de Bomberos”, donde dos o más soldados patrullan un campamento durante la noche para alertar a otros en caso de emergencias.

“Emplear cualquier herramienta que tengamos, incluido mi entrenamiento militar, es fundamental para garantizar que ICE vea la presencia de la comunidad que protege los derechos de nuestros vecinos inmigrantes”, indicó el activista César Vargas. “Nuestro objetivo principal es garantizar que la comunidad sepa que no debe firmar (documentos), decir nada sin hablar con un abogado y no abrir la puerta si ICE no tiene una orden judicial válida. Es importante documentar y alertar al público sobre las acciones ilegales e intimidantes de ICE”.

Vargas y sus defensores desplegarán de manera similar a dos voluntarios para patrullar vecindarios en Staten Island donde ICE ha tenido Una alta presencia.

“Los voluntarios patrullarán los turnos de las 5:00 a.m. a las 8:00 a.m., horas cuando ICE generalmente ejecuta acciones de cumplimiento en los hogares”, indicó la coalición en un comunicado. “Los voluntarios llevarán chalecos negros y naranjas para tener una presencia identificable que la comunidad reconocerá”.

Aunque la movilización se hará en Staten Island no queda claro si “La Migra” haría operativos en otros condados.