David Zepeda rompe el silencio tras salida de Televisa y entrada a Telemundo

El actor será el galán de Aracely Arámbula en "La Doña"

David Zepeda es uno de los galanes más reconocido de las telenovelas habiendo participado en títulos como “Por amar sin ley“, “La fuerza del destino” y “La doble vida de Estela Carrillo“. El actor se hizo de fama internacional por su trabajo en Televisa pero ahora, Zepeda emprende un nuevo camino con Telemundo.

Su reto ahora se llama “La Doña” en donde compartirá créditos con Aracely Arámbula, Carlos Ponce y Don Eric del Castillo.

“Estoy muy contento la verdad. Estoy muy emocionado por este gran reto [que inicio] con Telemundo“, dijo Zepeda a People en español. “Inicio con un gran reto que me apasiona y que desde que me invitaron a participar me dio mucha inspiración ser parte de él. Me encantan las oportunidades y que crean en mí. Haré un personaje completamente diferente a lo que venía haciendo en las últimas telenovelas con Televisa“.

El galán de telenovelas no tuvo muchas dudas en tomar la decisión de hacer el proyecto ya que se trataba de algo interesante.

“Cuando el proyecto es bueno, yo soy el más feliz de dar este paso. Me dieron los elementos para hacer estos cambios. Además, haré un personaje, grande y complejo. El corazón me dijo que acá [en Telemundo] era mi camino”, explicó al mismo medio.

Finalmente Zepeda no cerró la puerta completamente con su antigüa casa televisora ya que se habla de la posibilidad que “Por amar sin ley” pudiera tener una tercera y cuarta temporada.