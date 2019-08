El adiós: Paola Espinosa confirmó que Lima 2019 fue su última competencia

La máxima ganadora en la historia de Juegos Panamericanos para México dice adiós

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y el adiós de Paola Espinosa, máxima gloria en la historia de los clavados mexicanos ha llegado luego de una actuación a la que no nos tiene acostumbrados en Lima 2019 y ella misma lo confirmó en entrevista con ESPN.

“Sí, fue mi última competencia. Me cuesta mucho trabajo poderlo expresar pero no me voy satisfecha por la última competencia que fue el trampolín de 3 metros, me hubiera gustado hacerlo mucho mejor. Pero también estoy contenta porque tuve dos muy buenas actuaciones antes, dos medallas mas que atesoro mucho porque me costó mucho trabajo regresar. Estos Juegos Panamericanos para mí fueron la oportunidad de saber qué es lo que tengo que trabajar más”

Paola, máxima ganadora mexicana en la historia de los Panamericanos, dice adiós a la justa continental con 15 medallas, más que cualquier otro participante azteca y sobre esto habló también:

“Fue una gran participación para mí, me llevo en mi corazón grandes clavados, muy bonitos, muy limpios. Me llevo el reconocimiento de mucha gente, de muchos clavadistas, que a pesar de todos me dicen que soy grande, entonces creo que me llevo aparte de esas 15 medallas, una gran experiencia de todos estos años recorridos”.

¡¿PERO QUÉ PASÓ PAOLA?! 😱 Paola Espinosa falló de una terrible manera en la ejecución de su segundo clavado desde el trampolín de tres metros en los #PanamericanosxESPN 😔🇲🇽 VIDEO del momento 🎥https://t.co/xKuv1J8ziB pic.twitter.com/wfTIQXmOMT — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 6, 2019