¡Qué defensa! Gastón Alto en los Panamericanos de Lima 2019

View this post on Instagram

🔜#TenisdeMesa en #Lima2019: Gastón Alto jugará octavos de final con Kanak Jha 🇺🇸 a las 14.30 (hora argentina). . Vamos, Gastón‼️ #equipoarg #JugamosTodos #VamosArgentina🇦🇷 . . . . 📷: @coargentina . . #juegoslima2019 #FATM #FATM2019 #TenisdeMesaSiempre #TableTennis #AlwaysTableTennis #JuegosPanamericanos #Temporada2019 #Ittf #ULTM #AltoRendimiento