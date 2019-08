De lagrimita: Diego Forlán le dice adiós a las canchas sin cumplir una de sus metas

El uruguayo anunció el fin de su carrera y reveló cuál fue su objetivo que se quedó en el tintero

A los 40 años de edad, el futbolista uruguayo, Diego Forlán, anunció su retiro del futbol profesional. El atacante se alejará de las canchas tras un año sin jugar, aunque reveló que su sueño siempre fue retirarse con el Peñarol, algo que no pudo cumplir.

“He decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol”, declaró a un noticiero de su país.

“Hubiera sido lindo poder cerrar la carrera en Peñarol, pero las cosas no se dieron y lamentablemente no llegaron a buen puerto las negociaciones. No se pudo dar, pero me hubiera encantado”, añadió.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟 pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 7, 2019

El Peñarol fue el equipo donde se formó de niño el campeón de la Copa América 2011. También jugó para el equipo aurinegro en la temporada 2015-16, cuando consiguió el título de Liga.

Ahora, Forlán tiene como objetivo comenzar su carrera como entrenador y, evidentemente, entre sus nuevas metas está dirigir a los dos equipos de sus amores: el Peñarol y la Selección Nacional de Uruguay.