Maki sale en defensa de Juan Soler y pide a mexicanos que ‘no lo castiguen’

Anoche tristemente leí un montón de comentarios muy desafortunados hacia @juansolervalls ….algo que me genera muchísimo dolor !! En primer lugar por que el jamas hizo ningún tipo de declaración pero más que eso si hay ALGUIEN que ama Mexico es el !!! No solo por pertenecer al medio artístico , desde que llegó trabajo arduamente en una fundación creada por el NEMI … fue fundador de @legionariosmcmexico y vivo alejado de sus padres hermanos amigos de la infancia y demás para seguir con su pasión y entregarles su vida a entretener al pueblo mexicano … con todo el amor del mundo adoptó el gusto por su comida su forma de hablar y hasta renunció a su nacionalidad para orgullosamente convertirse en mexicano no solo para mexico si no también para el mundo entero!! Un hombre leal de una pieza que sería capaz de entregarlo todo por lo que cree !!! Nuestras hermosas hijas son mexicanas y así lo viven !! Hablan con ese acento hermoso !! Tienen la amabilidad mexicana que es única en el mundo y cantan el himno mexicano por que es suyo !! Así las criamos y en eso creemos !! Yo siempre amare mexico con todo mi corazón !! Tengo los mejores amigos del universo y confieso que son mexicanos… solo les pido que no ataquen a quien más los ama … cuando el padre de juan falleció lo que mas duele es haber dejado de compartir tiempo con los que uno ama … pero uno elige y Juan cada día de su vida sigue eligiendo Mexico 🇲🇽… no lo castiguen por que no se lo merece !!