Trágico fin a la cacería de dos jóvenes asesinos: “Un niño normal no viaja a través del país matando a gente”

Desea que termine su dolor”, explicó Alan Schmegelsky sobre su hijo, Bryer, de 18 años, “van a desaparecer con una llamarada de gloria, créanme”.

El joven y su mejor amigo, Kam McLeod, de 19 años, estaban siendo buscados frenéticamente desde hace días por la policía canadiense como sospechosos de al menos tres asesinatos en la provincia de Columbia Británica.

La Policía Montada ha informado este miércoles del hallazgo de dos cadáveres junto a un río en la provincia de Manitoba y cree que son ellos.

Según el padre de Bryer, se trataba de una misión suicida. Su hijo, que estaba sufriendo “un dolor muy serio”, terminaría por quitarse la vida antes que ser capturado.

“Un niño normal no viaja a través del país matando a gente”, aseguró a finales de julio al medio informativo Citytv.

La Policía Montada acusó a los jóvenes de la muerte de un ciudadano australiano Lucas Fowler, de 23 años; de su novia estadounidense, Chynna Deese, de 24 años; y de un canadiense, Leonard Dyck, de 64 años

Los cadáveres de la pareja, que estaba haciendo turismo en Canadá, fueron hallados baleados al borde de una autopista el 15 de julio. “Por lo que sé, su camioneta se estropeó, y entonces es cuando ocurrió la tragedia”, explicó la madre de la joven, Sheila Desee, a la emisora WSOC-TV.

Young, giving, with their whole lives ahead of them. This couple was found shot to death on a remote Canadian road. Chynna Deese is from Charlotte. Her mom tells me she spoke to her daughter on Saturday, “She was happy she was so, so happy.” Her mom remembers Chynna at 5 @wsoctv pic.twitter.com/EXCaNyOLpQ

— Genevieve Curtis (@GenevieveWSOC9) July 19, 2019