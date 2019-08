Conductores de Uber, Lyft piden sueldo mínimo de $30 la hora

Conductores de Uber y Lyft se dieron cita ayer por la tarde en la reunión de Concilio de El Monte para pedir que aprueben una ordenanza por un pago mínimo de $30 dólares la hora.

Los $30 dólares mínimos están pensados para que los conductores puedan llevar $15 dólares a su hogar y otros $15 dólares para costos de reparación y mantenimiento del auto.

Leonardo Díaz, padre de cuatro, trabaja como conductor de Uber y Lyft desde hace cuatro años.

“Estas compañías nos han tratado mal con el pago. Nos clasifican mal, como contratistas independientes, para no darnos beneficios”, indicó Díaz y explicó que el costo del mantenimiento del auto, su devaluación y las reparaciones necesarias hacen que al final de día, termine llevando muy poco dinero a su hogar, para poder mantener a su familia.

Según un estudio reciente del Instituto de Política Económica, luego de que los conductores de Uber pagan por sus expensas, que incluyen el cuidado y mantenimiento del vehículo, terminan ganando alrededor de $9.21, un ingreso mucho más bajo que el mínimo establecido por el condado de Los Ángeles.

“Elegimos El Monte para empezar porque allí se encuentra la terminal más grande al oeste de Chicago”, indicó Coral Itzcalli, vocera de Mobile Workers Alliance, alianza que agrupa a los trabajadores de aplicaciones como Uber, Lyft, Instacart y Postmates, entre otras.

Itzcalli dijo que la idea era que cada vez que un viaje de Uber o Lyft se realice en El Monte, las tarifas deben considerar un $30 la hora para el conductor. La premisa es que otras ciudades adopten la misma medida.

“Es una acción local, parte de la acción a nivel estatal y la aprobación de la propuesta AB 5 para reclasificar a los trabajadores”, explicó la vocera.

En la actualidad, los conductores están clasificados como “contratistas independientes”, lo que hace que no reciban ningún tipo de beneficio, desde seguro de salud, a vacaciones, a días libres por enfermedad.

Díaz motivó a otros conductores a que se unan a la alianza.

“Lo que está ocurriendo es muy injusto. Ellos dicen que no nos hacen empleados, para que no perdamos la flexibilidad, pero eso no es verdad. Tenemos que unirnos y pelear por lo que es justo”, opinó Díaz.

AB 5

La propuesta de ley AB 5, introducida por la asambleísta Lorena González, busca corregir la clasificación errónea de “contratistas independientes” por la de “empleados”. De este modo, los trabajadores podrían acceder a seguros de salud y protecciones básicas, como días por enfermedad, y la opción de organizarse en un sindicato, entre otras. La propuesta ya pasó la Legislatura estatal.

Para más información, visita https://mobilealliance.org