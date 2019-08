Daniela Machado, el fichaje más sexy del City

View this post on Instagram

27. 27-12-2011, o primeiro dia do resto das nossas vidas. Há precisamente 7 anos e 8 meses que dividimos este sonho agora comum, o Futebol. Já percorremos quilómetros com a casa às costas. Portugal, Espanha, Itália e agora Inglaterra. Quase 8 anos depois e penso que este será o nosso maior desafio, pois já não somos só nós os dois passamos a ser três. Ou melhor somos cinco, junto com os nossos dois amores peludos. Por mais voltas que a vida dê, com amor nada faltará e esse será sempre o prato principalmente servido à mesa em nossa casa, Amor. Tenho a certeza que vais brilhar e demonstrar a todos aquilo que eu já sei, que és o Melhor. We love you daddy, can’t wait to see your first game. 💙👨‍👩‍👧🐻🐶