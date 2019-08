Gracias Marchesín, Iker Casillas ya está de vuelta

View this post on Instagram

CASILLAS INSCRITO NA LIGA FC PORTO 🔴🔴🔴 Iker Casillas está inscrito na Liga como jogador do FC Porto com a camisola número 1. 🔴🔴🔴 O guarda-redes, que sofreu um enfarte no treino a 1 de maio, não chegou a anunciar oficialmente o final de carreira, mas a 15 de julho foi dado como fazendo parte da estrutura técnica, fazendo a ponte entre jogadores, treinadores e direção. Antes, a 1 de julho, tinha-se apresentado no Olival para o início da pré-época, mas não fez qualquer jogo. 🔴🔴🔴 Certo é que o jogador espanhol consta na lista oficial do site da Liga e está também no plantel no site do FC Porto com a camisola para a nova época. Constam, de resto, cinco guarda-redes na lista. #fcporto #ikercasillas