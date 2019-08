Trucos de Steve Jobs, Jeff Bezos, y Elon Musk para tener juntas productivas

Estos trucos ayudaron a estos empresarios a concretar muchas más cosas en las juntas

No sería descabellado decir que muchas reuniones de trabajo son realmente improductivas, ya que pocas veces se llegan a consensos o se avanzan realmente en los proyectos.

Y es que muchas de estas juntas no suelen salir bien porque hay demasiadas personas en la sala, no tienen una agenda a seguir o simplemente se hacen con demasiada frecuencia.

Es por eso que empresarios tan exitosos como Jeff Bezos, Elon Musk y Syeve Jobs han desarrollado algunas técnicas para hacer que sus reuniones sean lo más productivas posible.

A continuación, te contamos cómo lograban eso.

Elon Musk

Al CEO de Tesla no le gustan las reuniones largas, por lo que les pide a todos que las hagan lo más cortas posible. Además, se sabe que odia las reuniones frecuentes, al menos que estén lidiando con un asunto extremadamente urgente. Asimismo, cuando ve que una reunión ya no está agregando nada de valor, la termina para no perder más el tiempo.

Steve Jobs

Se sabe que a Jobs no le gustaban las juntas donde hubiera mucha gente, por lo que pedía que sólo asistieran sólo la cantidad de gente indispensable. Y es que decía que demasiadas mentes podrían hacer que las cosas se complicaran.

De hecho, cuando el presidente de los EEUU, Barack Obama, lo invitó a una reunión de expertos de tecnología, se negó a ir, porque supo que habría mucha gente en dicha junta.

Jeff Bezos

Al hombre más rico del mundo le gusta que la gente discuta en las juntas, por lo que, al trabajar con él, la gente tiene que sentirse cómoda con el conflicto.

De hecho, este estilo se ve reforzado por uno de los principios de Amazon sobre liderazgo, que dice:

“Los líderes están obligados a desafiar respetuosamente las decisiones cuando no están de acuerdo, incluso cuando hacerlo es incómodo o agotador. Los líderes tienen convicción y son tenaces”.

