¿Puedo incluir jamón en mi dieta para adelgazar?

El jamón funciona como aporte de proteínas para fortalecer el organismo

El jamón, en cualquiera de sus presentaciones, no es muy elegido al emprender el camino de una dieta. Y es que este embutido es visto como un alimento con mucha grasa.

Pero esto no es del todo cierto. Lo que es sabido por pocos, es que el jamón ofrece un aporte nutricional considerable: vitaminas, proteínas, minerales como el calcio, hierro, zinc, magnesio y fósforo. Beneficios para aquellos que sufren de anemia o de osteoporosis.

Unos datos curioso del jamón serrano es que contiene 160 calorías por cada 100 gramos, y las zonas blancas no son sal, sino cristales de tirosina, un aminoácido que se encarga de formar las proteínas. Interesante, ¿no? Esta es otra razón por la cual sí es aceptable que lo mantengas en tu alimentación.

Ojo, con esto no afirmamos que el jamón en exceso no sea negativo para tu salud. Claro que todo en exceso es dañino, sobre todo si comes más de la cantidad indicada.

En cuanto a las personas hipertensas, el consumo de jamón puede que no sea beneficioso, todo es cuestión de consultar con el médico. Si estás siguiendo una dieta mediterránea, el jamón iría muy bien en tu lista de alimentos a consumir.

Aprovechar los aportes nutricionales del jamón dentro de un régimen alimenticio balanceado, está muy bien. Sobre todo cuando se eligen dietas que intentan eliminar muchos alimentos necesarios, y tendrás que optar por ciertos alimentos para evitar que tu cuerpo pierda masa muscular.