Rashel Díaz defiende su minifalda blanca

Hace poco me puse esta minifalda para el programa y fue todo un revuelo hahaha.😅 ¿Eres de las que piensas que por tener mas de 40 años no debes usar minifalda? Primero te recomendaría que te liberaras de esos prejuicios, y segundo comprende que hay formas de llevarlas cuando ya no tenemos 18, e igual lucir muy bien. 😊Si tú eres de esas a las que le encantan, toma en cuenta esto:👇🏻 – Asegúrate de que tenga el entalle ideal, ni muy apretada, ni muy ancha, y si es de corte alto ¡mejor! -Para hacer que tus piernas se vean estilizadas, puedes combinar tu minifalda con botines o stilettos. Y evita los accesorios más juveniles. -Recuerda crear un equilibrio, por eso, si vas a usar minifalda, ¡aléjate de los escotes! Y preferiblemente usa alguna blusa manga larga. Y por supuesto ¡póntela con mucha seguridad! Así que yo te invito a sacar tu minifalda y llevarla con elegancia ¿te animas? 🥰 #VidaRashel #RashelTips