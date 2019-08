Si no puedes con el enemigo… Zidane convoca a Bale al último amistoso del Real Madrid

James y Mariano siguen sin ser convocados por el francés

No le sale una a Zidane con el Madrid: primero, no pudo mantener a su hijo en la plantilla, no pudo contratar a Paul Pogba, su refuerzo más deseado y por supuesto, no hay poder humano que le ayude a deshacerse de Gareth Bale.

Al parecer, el francés ya se resignó y empezará a buscarle el lado bueno al galés pues lo convocó para el último partido amistoso del equipo merengue ante la Roma en la capital italiana.

Los que todavía no le llenan el ojo a Zizou son James Rodríguez y Mariano quienes siguen sin ser considerados para la campaña venidera, pero tampoco les encuentran acomodo a su conveniencia.