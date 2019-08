Llevaba 20 en EEUU. Tenía que someterse a una operación complicada. Aún así, ICE lo deportó

Goura Ndiaye nació en Mauritania hace 60 años pero en 1999 migró a Estados Unidos como consecuencia de la discriminación que sufría en su país por ser negro. Las autoridades mauritanas, asegura su abogada, incluso le quitaron la nacionalidad.

Ndiaye ya tenía su vida afianzada en Ohio. Incluso había preparado un plan de pago para la operación de cadera a la que tenía que someterse más temprano que tarde. Sin embargo, su vida dio un vuelco en diciembre de 2018 cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo.

Alexandria Lubans-Otto, abogada de Ndiaye, asegura que la causa de la detención de su cliente fue que se le había caducado el visado. Pero nunca había tenido problemas con las autoridades migratorias estadounidenses. En el centro de detención “lo dejaron en unas condiciones que ni siquiera son adecuadas para una persona sana”, denunció Lubans-Otto.

Goura Ndiaye, 60, lived in Ohio for nearly 20 years under ICE supervision. He was sent to Mauritania Tuesday without an operation for his deteriorating hip. @nbcnews https://t.co/2evaKTrxb9

— NBC Investigations (@NBCInvestigates) August 11, 2019