Qué llevar en tu bolso del gym para un entrenamiento libre de estrés

Te decimos qué cosas son básicas de llevar y cuáles no lo son tanto

No sé si les ha pasado, pero a veces a mí me cuesta decidir qué meter en el bolso del gimnasio porque no estoy segura de qué artículo podría necesitar en medio del entrenamiento.

Queremos prever todas las situaciones (por improbables que sean) e incluir de todo, ¡por lo que una termina con un bolso de gym que pesa 15 kilos y cargarlo ya es un ejercicio de fuerza en sí mismo!

Con base en todos mis años de experiencia haciendo ejercicio y asistiendo al gimnasio, te recomiendo estos elementos básicos para que aproveches y disfrutes al máximo tus idas al gym y vayas livianita de peso en ese bolso. Ten en cuenta también que algunos de los artículos que voy a recomendarte te ayudarán mantener la seguridad y evitar lesiones.

Calzado: Es particularmente importante el tipo de zapato deportivo que utilices, que sea suave en el interior y firme a la vez con una buena suela para que le dé soporte al pie al hacer cardio o ejercicios de fuerza, de un material que permita la transpiración. En este caso es preferible tener un solo par de zapatos de una buena marca, que montones de pares de zapatos de poca calidad.

Ropa: Lleva tu ropa deportiva del día, una muda de ropa interior y lo que te vas a poner al salir. Con respecto al material de la ropa de entrenamiento, yo prefiero los materiales sintéticos a fibras como el algodón que retienen el sudor y dan una sensación pegajosa.

Auriculares: Si te gusta, como a mí, escuchar música mientras haces ejercicio, compra unos buenos auriculares, preferiblemente a prueba de agua para que no se dañen cuando les caiga sudor.

Toallas: Hay gimnasios que ofrecen toallas, pero francamente siempre es más higiénico y seguro llevar la tuya. Es simplemente una cuestión de higiene y buenos modales limpiar con tu toalla tu estación después de hacer ejercicio. Lleva una toalla aparte para secarte en la ducha. Hablando de duchas e higiene, siempre es mejor ducharse con sandalias plásticas en baños públicos.

Artículos de aseo personal: ¿Saben qué es súper útil? Los kits de artículos para viajeros que traen envases miniaturas. Lleva champú, acondicionador, jabón, talco, desodorante, humectante con protector solar, toallas higiénicas o tampones, cepillo, sujetadores de cabello y tu kit de maquillaje.

Una botella de agua y snacks saludables: La botella puede servir para el agua o el batido de aminoácidos que prefieras antes de entrenar. Un snack saludable puede ser una fruta como manzana o banana, una bolsita de pistachos o una barra de proteína.