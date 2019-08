¡Imperdible! Natti Natasha mueve sus caderas al ritmo de bachata y enloquece a sus fans

View this post on Instagram

Me encanta la Bachata 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴 Voy a hacer otra que creen ????? #Repost @x963fm ・・・ ¿Quien quiere bailar una bachata con @nattinatasha 😘🦄? #HoySeBebe #LaXEnPrivado