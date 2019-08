¿Por qué el “Tata” Martino dijo que el Tri “es una selección de segundo nivel”?

El DT explicó sus razones

Para Gerardo “Tata” Martino, la Selección Nacional de México está por debajo del nivel de los equipos de la élite del futbol mundial. Y aunque esta declaración es algo más que evidente, hirió el corazoncito de muchos aficionados que no se enteraron de la explicación del estratega.

Asegura MARTINO que @miseleccionmx es una selección de SEGUNDO NIVEL… ¿Alguien que piense lo contrario? pic.twitter.com/OyZcUIbRzI — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) August 15, 2019

“México es una selección de las de segundo nivel”, dijo el DT, y de inmediato se levantó la polémica en redes sociales y en mesas de cafetería, pero lo que mucha gente no supo, es que Martino ahondó en el tema y justificó su comentario poniendo al Tri en la parte medular del proceso para encontrar la forma de poder dar este salto.

“Me explico: se tiene que dar un salto, pero es difícil. Es todo un recorrido para poder acceder, y no es fácil, y seguramente estamos en la misma búsqueda que el profe (Juan Calos) Osorio en su momento. Siempre he dicho que la única selección que vi subir a ese escalón fue España”, manifestó Martino en conferencia de prensa en Estados Unidos.

También aprovechó para hablar de las virtudes de sus jugadores y revelar la forma en que se están adaptando a su método de juego.

“Confirmé lo que sabía antes, cuento con futbolistas técnicamente muy aptos, intelectualmente muy importantes, porque enseguida entendieron cuál era la forma en que iba a ser la idea de juego que nosotros íbamos a tener, y después la valentía que han tenido para llevarlo adelante, porque ya hemos pasado una competencia oficial”, añadió.

VELA NO ENTRA EN PLANES

Finalmente, habló de Carlos Vela, quien se ha negado a ser convocado a la selección, dijo que fuera de él todos los futbolistas que juegan en el extranjero podrían tener llamados para los próximos amistosos que disputará el Tri contra Argentina y Estados Unidos.

“Carlos Vela está por decisión propia fuera de la Selección y eso no se ha modificado, el resto son todos jugadores convocables“, sentenció.

ES OFICIAL:

“Carlos Vela está por decisión propia FUERA de la @miseleccionmx, el resto (Chicharito, Tecatito, Héctor Herrera) son todos jugadores convocables” – Tata Martino 🤯#CarlosVela #SeleccionNacional pic.twitter.com/TTJ9vRIU7O — Fútbol Al Ras (@FutbolAlRasMX) August 15, 2019