Cómo recargar tu auto eléctrico en casa

A diferencia de la mayoría de los propietarios de automóviles convencionales de gasolina, los propietarios de vehículos eléctricos pueden “llenarlo” en casa; simplemente, deben meter el automóvil al garaje y enchufarlo. Los propietarios pueden usar una toma de corriente estándar, que toma tiempo, o instalar un cargador de pared para realizar una carga mucho más rápida. Todos los vehículos eléctricos vienen con un kit con un conector doméstico compatible de 110 voltios, o de Nivel 1. Es esencialmente un cable de extensión adecuado que te permite conectar tu automóvil a una toma de corriente estándar en un extremo y al automóvil en el otro extremo.

Consumer Reports recomienda que la mayoría de los compradores de vehículos eléctricos (EV), especialmente aquellos que compran un híbrido enchufable (PHEV) con una batería pequeña, comiencen solo con el cable incluido, en lugar de invertir en un cargador de pared de 240 voltios o de Nivel 2.

“La mayoría de los propietarios de los PHEV no necesitarán un cargador de nivel 2”, aconseja Gil Tal, director del Centro de investigación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de la Universidad de California, Davis. “El cargador de nivel 1 que se proporciona con el automóvil puede recargar la batería al 100% durante la noche”.

Tal agrega que el Nivel 1 puede ser suficiente para muchos propietarios de vehículos eléctricos si no conducen más de 40 a 50 millas por día. Eso es más lejos que el viaje diario promedio de los conductores estadounidenses.

Vale la pena invertir en un cargador de pared si necesitas cargar más rápido de lo que 110 voltios pueden proporcionar y cuando no tengas acceso cómodo a un cargador público ni en tu lugar de trabajo.

Las unidades de pared están disponibles en línea en Amazon, Home Depot y Lowe’s, entre otros. El costo es habitualmente de $500 a $700. Algunos fabricantes de automóviles, como BMW, ofrecen consejos sobre cargadores y coordinan la instalación. Otros, dejan que el consumidor lo averigüe.

Necesitarás un electricista para instalar un receptáculo especial de 240 voltios en tu garaje, como los que se utilizan en la mayoría de las secadoras de ropa. HomeAdvisor muestra que las piezas y la mano de obra, más allá del cargador en sí, pueden costar hasta $2,000.

¿Estás considerando comprar un carro eléctrico?

Ve nuestra guía y calificaciones de los autos híbridos y los eléctricos.

