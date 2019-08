En la cuerda floja: La peor racha del ‘Chelis’ lo tiene con un pie fuera del Puebla

El equipo de la franja está en picada y podría ser el primer Director Técnico cesado

Todo empezó como un gran romance y miel sobre hojuelas, pero a partir de entonces, para el ‘Chelis’, su nueva era en el Puebla ha sido una verdadera pesadilla.

Señores aficionados del equipo de la franja del Puebla El Chelis es una de las mentiras más grandes que yo haya visto en el mundo pobre del fútbol mexicano 😂😂😂😂 — Carlos Santos (@negrosantos13) August 17, 2019

“Salió en la semana que a mi me iban a correr, que alguien de la directiva había dicho eso, a mi no me dijeron nada, en ningún momento reprocharé nada, si se llega a dar esa fatal noticia, tampoco voy a decir nada, tengo que estar agradecido”, señaló en conferencia de prensa el propio José Luis Sánchez Solá.

“Es un fatal momento el que vivimos, las formas son las que están muy mal, el colchón que se logró el semestre pasado ya me lo comí. Luchamos para no estar en esta parte del descenso y ya me lo comí. Es un mal momento, fondo del fondo”

Luego de la goleada 4-0 ante Pachuca, el equipo de La Franja lleva solo un punto en el torneo y se desploma significativamente en la taba porcentual.