Joven planeaba balear “a una gran multitud”. Se lo dijo a su exnovia y ella lo delató

Un joven de 25 años de Daytona Beach (Florida) está arrestado desde este viernes tras ser acusado de amenazar con llevar a cabo una masacre. Mediante mensajes de texto Tristan Scott Wix supuestamente describió a su exnovia su deseo de disparar en contra de una multitud de gente. Fue la joven quien dio la voz de alerta.

Según la oficina del Sherif del condado de Volusia, Wix escribió en uno de los mensajes que “una escuela es un objetivo débil. Lo más probable es que abra fuego en contra de una multitud de personas a más de tres millas de distancia. Quiero batir el récord de la matanza más grande confirmada“.

En sus mensajes a su expareja, publica Buzzfeed News, el detenido le preguntó que si ella quería “planear escaparse, podemos prepararlo”. Sin embargo, le advirtió de que él no pretendía “salir con vida, a menos que vea que es posible”. Incluso le dijo que ya tenía en mente una localización en la que podría matar a unas 100 personas, de acuerdo al portavoz de la oficina del sheriff.

Sin embargo, en los mismos mensajes de texto el acusado supuestamente decía que querer hacer un tiroteo masivo y pensarlo no era lo mismo que llevarlo a cabo. Wix también escribiría a su exnovia que esta “esperando que alguien entrara en su vida para que no valiera la pena hacerlo. Por el bien de toda esa gente”.

“No estoy loco, solo quiero morir y me quiero divertir haciéndolo. Pero soy la persona más paciente del mundo”; dijo el joven, de acuerdo a la versión policial. El joven también dijo a los oficiales que no tenía ningún arma en propiedad pero que le fascinaban los tiroteos masivos.

Tristan Wix fue finalmente acusado de un delito grave de segundo grado por amenazar por escrito con llevar a cabo un tiroteo masivo. Ahora mismo está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Volusia.

Estas amenazas llegan dos semanas después de las dos trágicas masacres en El Paso (Texas) y en Dayton (Ohio), que acabaron con la vida de 32 personas (incluido uno de los tiradores) y que han avivado el debate sobre el control de armas.

