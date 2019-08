Conoce los riesgos de la colitis ulcerosa

Las inflamaciones provocadas por la colitis ulcerosas pueden tener consecuencias muy graves

La colitis ulcerosa, si no se trata, puede poner en riesgo la vida humana. Quizás no sea una enfermedad muy común, pero eso no le resta su peligrosidad potencial. A continuación hablaremos brevemente de ella.

¿Qué es la colitis ulcerosa?

De acuerdo a mayoclinic.org, la colitis ulcerosa es una enfermedad intestinal inflamatoria. Ella provoca inflamaciones duraderas y úlceras en el tubo digestivo, además de afectar el revestimiento del intestino grueso y también del recto.

Esta es una enfermedad conocida por ser debilitante y capaz de poner en riesgo la vida. No se le conoce cura, pero los tratamientos pueden reducir significativamente su incidencia.

Síntomas

Los síntomas de la colitis ulcerosa pueden variar según el grado de la inflamación y la región donde estas inflamaciones estén presentes. Algunos síntomas recurrentes entre los casos de colitis ulcerosa son los siguientes:

Diarrea que puede tener sangre

Dolor y cólicos abdominales

Fatiga

Fiebre

Necesidad urgente de defecar

Incapacidad de evacuar

Dolor en el recto

Sangrado rectal

La gran mayoría de personas con colitis ulcerosa presentan síntomas leves o moderados de la enfermedad.

Si la colitis ulcerosa se presenta en niños, lo más común es que ellos padezcan, además de los síntomas descritos arriba, problemas de crecimiento.

Complicaciones

El agravamiento de la colitis ulcerosa puede como consecuencia lo siguiente:

Sangrado en el colón

Perforación en el colón

Deshidratación grave

Enfermedad hepática

Osteoporosis

Inflamación en la piel, articulaciones y ojos

Inflamación rápida del colón

Mayor riesgo de desarrollar cáncer de colón

Mayor riesgo de coágulos sanguíneos en venas y arterias

Para finalizar, diremos que a la colitis ulcerosa no se le conoce una causa de origen específica. Una razón probable es el mal funcionamiento del sistema inmune, que atacaría al tubo digestivo como si fueran bacterias o virus peligrosos.