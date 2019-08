Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Foto: Cortesía Jenny and the Mexicats

Sábado 24 de agosto

Tequila, Tacos y Música

Disfruta de dos días del Festival Musical de Tequila & Tacos en Santa Cruz. Diversión, degustaciones de tequilas de primera, tacos gourmets, cervezas artesanales, arte, vendimia y música en vivo el sábado 24 y domingo 25 de agosto, de 11:30 pm a 6 pm en San Lorenzo Park, en el 137 Dakota Ave. Boletos y más en www.tequilaandtacomusicfestival.com

Martes 27 de agosto

Los Cafres

La banda popular de música reggae, Los Cafres, llega desde Argentina a San José en su gira ‘3 Décadas Tour’. Con ellos se presentará la banda local Bang Data. 7 pm en The Ritz, 400 South First St. www.loscafres.net

Viernes 30 de agosto

Monster Jam

Disfruta de una noche de camionetas voladoras en el evento Monster Jam Triple Threat Series en San José. Camionetas con llantas gigantescas brincan por montes de tierra y lodo y también dan vueltas al aire. Diversión y adrenalina para toda la familia. Del 30 de agosto al 1 de septiembre, 7 pm, en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.monsterjam.com

Domingo 1 de septiembre

Jenny y los Mexicats

A la ciudad de Berkeley llega desde Europa el grupo Jenny and The Mexicats, una fusión de México, España y el Reino Unido de estilos flamenco, jazz, folk y cumbia con letras en inglés y español. 7 pm en el Freight & Salvage, 2020 Addison St. www.thefreight.org

Sonido Clash

La escuela School of the Arts and Culture en San José presenta su cuarto evento anual Sonido Clash Music Fest, un festival de música Latinx alternativa con cuatro escenarios donde se presentarán Nina Sky, Ms Nina, Katsù Oso, entre otros DJs y artistas locales e internacionales. También podrán disfrutar de comida y actividades para los pequeños de la familia. 4 pm en el1700 Alum Rock Ave. www.schoolofartsandculture.org

Viernes 6 de septiembre

Marisela y Amanda Miguel

Llegan a San José ‘La dama de hierro’, Marisela, una de las cantantes más románticas, y Amanda Miguel. No te pierdas a las divas de la balada-pop de los 80, 8 pm, en el San Jose Civic, 135 W San Carlos St. www.SanJoseTheaters.org

Sonora Dinamita

La inigualable banda La Sonora Dinamita se presentará en la ciudad de Salinas con su cumbia 100% colombiana, junto con Vilma Díaz. 9 pm en el Hacienda Mexcian Grill, 1449 N Davis Rd. Boletos a la venta en www.ticketon.com, www.Eventbrite.com y al (831)424-6400.

Viernes 27 de septiembre

Maná

La internacional banda de rock en español mexicana Maná llega con dos presentaciones a San José en su gira ‘Rayando el sol, Tour 2019’. El 27 y 28 de septiembre, 8 pm en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.mana.com.mx